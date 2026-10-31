Aπό Ομόνοια σε Krasava... μία αλλαγή, κι αυτή αναγκαστικά

Μία αλλαγή κι αυτή αναγκαστικά, λόγω τραυματισμού κάνει στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, ο Ρούμπεν Σεγιές για τον αγώνα με την Krasava E.N.Y. σε σχέση με το νικηφόρο παιχνίδι με την Ομόνοια.

Συγκεκριμένα, τη θέση του τραυματία Ρέπας πήρε ο Σαμπορίτς.

Αναλυτικά η ενδεκάδα: Παλεάρι, Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Σαμπορίτ, Μιραμόν, Λέδεες, Κόλερ, Λαγιούνι, Μράμπτι, Τσακόν, Μπάγιτς.