Αναβλήθηκαν οι αγώνες του Copa del Rey μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα

Το σοκ από το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην επαρχία του Τολέδο έχει επηρεάσει ολόκληρη την Ισπανία, με τις συνέπειες να επεκτείνονται και στον αθλητικό χώρο.

Ως ένδειξη σεβασμού απέναντι στα θύματα και τις οικογένειές τους, η ισπανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία προχώρησε στην αναβολή των αγώνων του Copa del Rey που είχαν οριστεί για την Τετάρτη.

Το δυστύχημα συνέβη τις πρωινές ώρες, όταν συρμός υψηλής ταχύτητας AVE της Renfe έπεσε πάνω στο πίσω μέρος τρένου της Iryo, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί στις γραμμές. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε τον εκτροχιασμό βαγονιών, ενώ οι πληροφορίες από το σημείο έκαναν λόγο για μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών.

sport-fm.gr