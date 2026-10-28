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Η συγγνώμη της Ρεάλ στον κινεζικό λαό για τις δηλώσεις του Εμπαπέ

ΓΗΠΕΔΟ

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Απολογία μετά τις έντονες αντιδράσεις και τη διακοπή συνεργασιών του με μεγάλες εταιρείες.

Επίσημη συγγνώμη προς τον κινεζικό λαό εξέφρασε η Ρεάλ Μαδρίτης μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν πρόσφατες δηλώσεις του Κιλιάν Εμπαπέ, οι οποίες είχαν ήδη οδηγήσει αρκετές μεγάλες εταιρείες στην Κίνα να διακόψουν τη συνεργασία τους με τον Γάλλο σταρ.

Με ανακοίνωσή της, η «Βασίλισσα» τόνισε ότι διατηρεί βαθύ σεβασμό για την Κίνα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τους πολίτες της, αλλά και για τα εκατομμύρια των Κινέζων φιλάθλων που υποστηρίζουν τον σύλλογο.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει τη συγγνώμη της προς τον κινεζικό λαό για οποιαδήποτε ενόχληση μπορεί να προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του ποδοσφαιριστή μας, Κιλιάν Εμπαπέ», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο ισπανικός σύλλογος συντάχθηκε με τη δημόσια απολογία του Εμπαπέ, ο οποίος είχε ήδη εκφράσει τη λύπη του για όσα είπε και είχε επαναλάβει τον σεβασμό του προς τον κινεζικό λαό.

Η υπόθεση ξέσπασε μετά την κυκλοφορία αποσπάσματος από συνέντευξη του Γάλλου επιθετικού, στην οποία αναφέρθηκε σε meme με το πρόσωπό του τοποθετημένο πάνω σε εικόνα του Μάο Τσετούνγκ. Ο Εμπαπέ χαρακτήρισε τον άνθρωπο της εικόνας ως «Κινέζο δικτάτορα», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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