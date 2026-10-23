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Ομόνοια: Η επιβεβαίωση των πιθανοτήτων και η επιχείρηση μέχρι το τέλος του μήνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Τι κρατάει από το ματς με τη Μπενφίκα και η πρόκληση μέχρι το τέλος του μήνα

Οι πιθανότητες για την Ομόνοια να εξασφαλίσει βαθμολογικό κέρδος απέναντι στη Μπενφίκα ήταν ελάχιστες, έως μηδαμινές.

Πάλεψε η ομάδα της Λευκωσίας και για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ανταγωνιστική, όμως με την πάροδο του χρόνου φάνηκε η διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας στο ρόστερ και μοιραία δέχθηκε την ήττα με 4-1.

Οι πράσινοι αφήνουν για την ώρα στην άκρη την υπόθεση Ευρώπη, κάνοντας στροφή στο πρωτάθλημα όπου την περιμένουν δύο δυνατά παιχνίδια , απέναντι στις μοναδικές ομάδες που μάζεψαν περισσότερλυς βαθμούς μέχρις στιγμής.

Αρχής γενομένης από την ερχόμενη Δευτέρα οπότε και θα πάει να κοντραριστει με την ΑΕΚ, με την οποία έχει διαφορά ενός βαθμού (13-12) επιζητώντας επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό στην προηγούμενη αγωνιστική.

Μετά την έξοδο στο στάδιο Αλφαμέγα, πέντε ημέρες αργότερα (31/10) θα τεθεί αντιμέτωπη με την πρωτοπόρο ΑΕΛ (15β.).

Όπως γίνεται αντιληπτό, εάν το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ παρει το απόλυτο, τότε μέχρι το τέλος του μήνα θα σκαρφαλώσει στην κορυφή.

Μετά τα δύο αυτά παιχνίδια θα δώσει το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι, κόντρα στη Ναιϊμέγκεν (05/10), ενώ πριν από τη διακοπή έχει να δώσει και άλλο ένα ματς πρωταθλήματος με αντίπαλο την Ανόρθωση (08/10). Τα εν λόγω παιχνίδια είναι εκτός έδρας.

 

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