Έτοιμη για το... ραντεβού με την ιστορία η Ομόνοια (αποστολή)

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (22/10, 22:00) εντός έδρας αγώνα απέναντι στην Μπενφίκα για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Ο Χένινγκ Μπεργκ δεν υπολογίζει στον τραυματία Κουλιμπαλί, ο οποίος είναι το μοναδικό αγωνιστικό πρόβλημα.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Καμίνσκι, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Μοντνόρ, Κακουλλής, Εβάντρο, Μάριτς, Τανάσε, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Σάτκα, Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου, Ντουβέρν, Ντιόνι.