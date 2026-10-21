Πρόκριση «θρίλερ» για την προβληματική ΑΕΚ!

Ματσάρα… θρίλερ στο κύπελλο!

Η ΑΕΚ επικράτησε 3-2 στην παράταση (!) επί του Ακρίτα και προκρίθηκε στους «16» της δεύτερης εγχώριας διοργάνωσης, με τη ψυχή στο στόμα! Η εικόνα των κιτρινοπρασίνων προβλημάτισε πολύ και ο Σεγιές έχει μπόλικη δουλειά ενόψει της συνέχειας καθώς δεν κατάφερε να καθαρίσει το παιχνίδι κόντρα σε έναν μαχητικό αντίπαλο που παρατάχθηκε στην «Αρένα» με στόχο να κάνει τη… ζημιά!

Όσον αφορά στην εικόνα του παιχνιδιού, ο Ακρίτας αιφνιδίασε τους γηπεδούχους με γκολ του Ποζατζίδη (9’) ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος του Παρασκευά και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε να αντιδράσει, είχε φλύαρη κατοχή όμως πριν την ανάπαυλα, ο Αντερέγκεν ευστόχησε από την άσπρη βούλα, αφού προηγήθηκε ανατροπή από τον Σωφρονίου. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ακρίτας μπήκε με καλές προϋποθέσεις, είχε κλασσική ευκαιρία όμως ο Παρασκευά πραγματοποίησε εντυπωσιακή απόκρουση και κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι.

Τα δεδομένα για την ΑΕΚ έγιναν ακόμη χειρότερα στο 70’ μετά από απευθείας κόκκινη του Αντερέγκεν για πάτημα στον αντίπαλο. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μπουν σε θέση οδηγού με νέα εύστοχη εκτέλεση από τον Τσακόν όμως στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Ντραμέ με «βολίδα» διαμόρφωσε το 2-2!

Στην παράταση, η ΑΕΚ χρειάστηκε και τρίτο πέναλτι για να σφραγίσει την πρόκριση, αυτή τη φορά από τον Μιλίτσεβιτς. Η ομάδα της Λάρνακας καρδιοχτύπησε στο 110’ όταν ο Ποζατζίδης αστόχησε από την άσπρη βούλα κι έτσι το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε.

AEK: Παρασκευάς, Μιραμόν (56′ Ιωάννου), Άδωνη (45′ Σαμπορίτ), Φαν ντερ Χορν (97’ Μιλίτσεβιτς), Ολιβάν (67′ Λαγιούνι), Πάνκοφ, Χ. Κυριάκου (76′ Μπάγιτς), Ναούμ, Γερασίμου (56′ Τσακόν), Μράμπτι, Αντερέγκεν.

ΑΚΡΙΤΑΣ: Σωφρονίου, Ανάνγκ (45′ Ντέλιος), Μίλερ (22′ Ιωάννου), Σκάφη, Ντραμέ (94’ Χρίστου), Βασιλείου (84′ Χριστοφόρου), Κλεμέντε (45′ Ασημένος), Χαριδήμου, Χριστοδούλου, Άπια (56′ Δημοσθένους), Ποζατζίδης.

ΣΚΟΡΕΡ: 35’ Αντερέγκεν, 90’+1 Τσακόν, 102’ Μιλίτσεβιτς / 9′ Ποζατζίδης, 90’+6 Ντραμέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 33’ Άδωνη, 90’+3 Iωάννου / 20’Κλεμέντε, 34’ Σωφρονίου, 100’ Σκάφη

ΑΠΟΒΟΛΕΣ: 70’ Αντερέγκεν (απευθείας) / –

Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

Α’ Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β’ Βοηθός Διαιτητής: Δημήτρη Δημήτρης

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Κωνσταντινίδης Αντώνης

AVAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης