Tεσσάρα με το πάσο της... στο φινάλε

Όπως αναμενόταν, εύκολο αποδείχθηκε το εμπόδιο της Νέας Σαλαμίνας για πρόκριση στη δεύτερη φάση του κυπέλλου, κερδίζοντας με 4-0 την ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.

Η ομάδα της Αμμοχώστου, αν και μετά το 70’ πέτυχε την πλειοψηφία των τερμάτων της, ήταν εμφανές ότι είχε διαφορά δυναμικότητας σε βάρος της ομάδας του Ακρωτηρίου.

Το σκορ άνοιξε στο 25’ ο Γκράντσιρ, όμως στη συνέχεια τα πάντα ήταν ανοικτά από τη στιγμή που υπήρχε στενό σκορ, παρά το γεγονός ότι η Νέα Σαλαμίνα είχε αριθμητικό πλεονέκτημα λόγω απευθείας αποβολής του Ευσταθίου στο 28’.

Τα πάντα ξεκαθάρισαν στο 71’ όταν ο Ευαγγέλου έδωσε αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα της Αμμοχώστου. Από εκείνο το σημείο η πλάστιγα έγειρα για τα καλά στην πλευρά της Νέας Σαλαμίνας, που πέτυχε άλλα δύο τέρματα, στο 83’ με τον Φιλιώτη και το 88’ με τον Γιούση.

ΣΚΟΡΕΡ: 25’ Γκράντσιρ, 71’ Ευαγγέλου, 83’ Φιλιώτης, 88’ Γιούσης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 90+2’ Δημητρίου / 43’ Στυλιανού

ΚΟΚΚΙΝΗ: 28’Ευσταθίου (απευθείας)

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βάρο, Φιλιώτης, Γκονθάλεθ (45′ Αρτματάς), Μιχαήλ, Δημητρίου, Ηλία, Κονατέ, Αρτίλες, Γκράντσιρ (59′ Μανού), Γιούσης, Ποβέδα (59′ Ανγκιέλσκι).

ΑΠΕΑ: Πισίηας, Φιλίπε, Ευσταθίου, Κυριάκου, Στυλιανού, Σκορδή, Μαρνέρος, Αυγουστή (45′ Γιαντάλ), Μοχάμεντ, Ανδρέου (45′ Σεργίου), Σταμούλης (62′ Νεάρχου),