Παρουσιάστηκε στη ΓΑΔΑ ο Μαυραγάνης

Οι εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ είναι ραγδαίες. Ο Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση του σκανδάλου που έχει ξεσπάσει, καθώς είναι ένας από τους έξι κατηγορούμενους για στημένους αγώνες, βρίσκεται στη ΓΑΔΑ.

Ο συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου, παρουσιάστηκε το απόγευμα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπως αναφέρεται στο lawandorder.gr. Νωρίτερα, μεταφέρθηκε η Βάσω Τσαρούχα στη ΓΑΔΑ, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο, ενώ έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για Βαγγέλη Λιόλιο, Πέτρο Παπαπέτρου, Ηλία Κορομηλά και Αναστάδιο Πηλοΐδη.

sport-fm.gr