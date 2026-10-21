Σεγιές: «Πολλά λάθη - Παιχνίδι το οποίο μπορεί να αποτελέσει μάθημα»

Προβληματισμένος παρουσιάστηκε ο Ρουμπέν Σεγιές μετά την εικόνα της ομάδας του. Η ΑΕΚ εξασφάλισε πρόκριση στους «16» του κυπέλλου, όμως ο προπονητής της δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση.

Αναλυτικά: «Το παιχνίδι άρχισε με ένα βήμα πίσω, κάναμε λάθος. Ουσιαστικά προσπαθούσαμε να επιστρέψουμε στο παιχνίδι όμως κάναμε αρκετά λάθη. Το σημείο κλειδί για μένα ήταν η κόκκινη, μείναμε με 10 σε ένα σημείο που έπρεπε να δείξουμε χαρακτήρα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να αποτελέσει μάθημα. Ευτυχώς πήραμε την πρόκριση και ελπίζουμε στο τέλος της σεζόν να ήταν μια κακή ανάμνηση.

Έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Δεν το κάναμε, μας έλειψε η κίνηση ειδικά χωρίς τη μπάλα. Κάναμε αβίαστα λάθη που προκαλούσαν νευρικότητα».