Απογοήτευση στην ΑΕΚ: «Δεν χωράνε λόγια ούτε δικαιολογίες - Συγνώμη στον κόσμο»

Στην κάμερα της Cytavision μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκος Δημητρίου, μετά την πρόκριση επί του Ακρίτα αλλά και την προβληματική εικόνα που παρουσίασε η ομάδα της Λάρνακας.

Αναλυτικά: «Συγχαρητήρια στον Ακρίτα. Στάθηκε στα ίσα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν χωράνε λόγια ούτε δικαιολογίες. Είμαστε αδικαιολόγητοι, αν αποκλειόμασταν θα μιλήσουμε για ένα ντροπιαστικό αποτέλεσμα. Το παρήγορο, χωρίς να πανηγυρίζουμε, είναι πως στο τέλος της ημέρας μια κακή παρουσία δεν συνοδεύτηκε από αποκλεισμό. Πρέπει και οφείλουμε να δούμε πως παρουσιάσαμε μια τέτοια εικόνα. Συγνώμη στον κόσμο. Συνεχίζουμε».