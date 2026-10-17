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Σκορπάει τον τρόμο η Μπαρτσελόνα, πεντάρα και... 11/11!

ΓΗΠΕΔΟ

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Σε ένα απίθανο ματς, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 5-2 εκτός έδρας την Μπέτις και έκανε το 11/11 σε όλες τις διοργανώσεις.

Το... τρένο της Μπαρτσελόνα δεν έκανε στάση ούτε στη Σεβίλλη! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ ήταν καταιγιστική και ενάντια στην Μπέτις, την οποία διέλυσε με 5-2 εκτός έδρας και έκανε το 11/11 σε όλες τις διοργανώσεις, δείχνοντας σε τρομερή κατάσταση ενόψει Παρί Σεν Ζερμέν και Ρεάλ Μαδρίτης την προσεχή εβδομάδα.

Ήδη 39 γκολ στο πρωτάθλημα η συγκομιδή των Καταλανών, που εδραιώθηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας της La Liga και στο +5 από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που η Ρεάλ είναι στο -9 αλλά με ματς λιγότερο.

Γκολάρες εκατέρωθεν στο πρώτο ημίχρονο

Οι Μπλαουγκράνα πήραν το προβάδισμα στο δέκατο λεπτό, όταν ο Γιαμάλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με... τηλεκατευθυνόμενη σουτάρα από πλάγια θέση, με τους γηπεδούχους να φτάνουν στην ισοφάριση στο 27' χάρη σε κεφαλιά του Γκόμες.

Οι φιλοξενούμενοι έψαξαν νέο προβάδισμα, με τον Βάγιες να σταματά σε τετ α τετ τον Αντεγέμι στο 34', ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Γκαρσία έκανε σπουδαία επέμβαση σε αντίστοιχη φάση με τον Μπεγερίν.

Εντέλει, η Μπάρτσα ανέκτησε το προβάδισμα με σκαστή κεφαλιά του Ρόδρι, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 41'. Και αυτή τη φορά, η Μπέτις απάντησε, με τρομερό βολέ του Λο Σέλσο (43'), εντούτοις το εντυπωσιακό γκολ ακυρώθηκε για χέρι νωρίτερα στη φάση.

Το... ροντέο συνεχίστηκε και μετά την ανάπαυλα

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε σε ανάλογο μοτίβο, με τον Βάγιες να σταματά την προσπάθεια του Φερμίν στο 49', ενώ στο 51' ο Ζεσούς είδε ένα γκολ του να ακυρώνεται για οφσάιντ αλλά ένα ακόμα, δευτερόλεπτα αργότερα, μετά από πάσα πάρε-βάλε του Γιαμάλ να μετρά κανονικά!

Για μία ακόμη φορά οι Σεβιγιάνοι αντέδρασαν και μείωσαν με εξαιρετικό τελείωμα του Εζαλζουλί μετά από υπέροχη μπαλιά του Λο Σέλσο στο 53', με ένταση να ακολουθεί και τον Μπερνάλ να αποβάλλεται για κουτουλιά στον Γιαμάλ.

Παίζοντας πλέον με παίκτη παραπάνω, η Μπαρτσελόνα ήθελε ένα γρήγορο γκολ για να ξεμπερδεύει και το βρήκε στο 62', όταν μετά την κακή έξοδο του Βάγιες, ο Κουμπαρσί πήρε την κεφαλιά και ο Γκαρσία εξ επαφής έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Το ματς είχε πάρει πια τον δρόμο του, με τον Βάγιες να σταματά τα σουτ του Γκόρντον στο 76' και στο 79' αλλά να μην μπορεί να κάνει το ίδιο με το όμορφο πλασέ του Όλμο, που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 81'.

Βιγιαρεάλ - Έλτσε 0-0

Νωρίτερα, η Βιγιαρεάλ υπέπεσε σε εντός έδρας γκέλα, καθώς κόλλησε στο 0-0 με την Έλτσε και έμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Το Κίτρινο Υποβρύχιο είχε την υπεροχή αλλά απέτυχε να τη μετουσιώσει σε γκολ, μένοντας έτσι στην ένατη θέση της βαθμολογίας της La Liga.

gazzetta.gr

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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