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Φιλικό σαν... επίσημο για τον Απόλλωνα με τους τραυματίες σε πρώτο πλάνο

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Ο Λοσάδα θέλει οι παίκτες του να μπουν σε διάθεση πρωταθλήματος.

Αν και από το ρόστερ απουσίαζουν σημαντικά γρανάζια, εντούτοις το αποψινό (19:00) φιλικό τεστ με την ΑΕΚ στην «Αρένα», αντιμετωπίζεται σαν... επίσημο. Συγκεκριμένα είναι με την Εθνική Κύπρου οι Μαλεκκίδης, Σιήκκης και Κονομής και ο Γκάρι Ροντρίγκες με αυτήν του Πράσινου Ακρωτηρίου.

Ο Ερνάν Λοσάδα θέλει να τους παίκτες που δεν είναι στο ιατρικό δελτίο, να παραμένουν σε ετοιμότητα και εγρήγορση. Το διάστημα της διακοπής είναι μεγάλο και ο Αργεντίνος προπονητής προσπάθησε να τους διατηρήσει σε ένταση. Από την άλλη ελπίζει πως αυτοί που ήταν στα... πιτς, θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγαίνουν ώστε να του παρέχουν και ευελιξία κινήσεων. Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που απουσίαζαν το τελευταίο μήνα.

Εκτιμάται λοιπόν πως λεπτά συμμετοχής θα πάρουν οι Μπράουν και Λιούμπιτς όπως και Γκασπάρ ενώ δεδομένα ξανά επάλξεις είναι ο Όζμπολτ που είχε ταλαιπωρηθεί με στομαχικές διαταραραχές. Περισσότερο χρόνο χρειάζονται οι Ανδρέου και Σπόλιαριτς.

Γενικά είναι ένα φιλικό παιχνίδι στο οποίο το τεχνικό επιτελείο έχει πράγματα να δει και να βγάλει τα συμπεράσματά του. Να σημειωθεί πως είναι ανοικτό για το κοινό ενώ θα μεταδίδεται και τηλεοτπικά.

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