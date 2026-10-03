Το χαμόγελο που άξιζε ο Μάντζιος από τα προηγούμενα...

Το τελικό σφύριγμα απέναντι στην Αρμενία, βρήκε τον Απόστολο Μάντζιο με χαμόγελο ικανοποίησης. Kαι ήταν κάτι που άξιζε από τα προηγούμενα παιχνίδια τoυ Νations League. Όμως με το Μαυροβούνιο, παρά το προβάδισμα, ήρθε στο τέλος η ήττα ενώ με τη Λετονία, η μπάλα δεν... έμπαινε, παρά τις πολλές ευκαιρίες και η Εθνική μας έμεινε στην ισοπαλία.

Με την Αρμενία όμως το αξίζαμε και πανηγυρίσαμε το πρώτο τρίποντο που έφερε άλμα στη 2η θέση του 2ου ομίλου της Γ΄ Κατηγορίας. Η γρήγορη κόκκινη στο β΄ ημίχρονο του Πηλέα, άγχωσε όμως στο τέλος, όλα... καλά.

Ο Ελλαδίτης τεχνικός έχει δώσει ταυτότητα στην Εθνική και σίγουρα επιβάλλεται να υπάρξει συνέχεια και συνέπεια.

Χ.Χ