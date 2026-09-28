Η ενδεκάδα της Εθνικής Κύπρου στο «Skonto Stadium»

Με στόχο την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση η Κύπρος αντιμετωπίζει στις 19:00 τη Λετονία στο «Skonto Stadium» της Ρίγα, για τη 2η αγωνιστική του β΄ ομίλου της Γ' Κατηγορίας του Nations League.

Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Απόστολος Μάντζιος επέλεξε ενδεκάδα με τέσσερις αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα της πρεμιέρας με το Μαυροβούνιο. Συγκεκριμένα οι Aρτυματάς, Κωστή, Τσαρούλλας και Λοΐζου πήραν τις θέσεις των Σιήκκη, Ανδρέου, Κυπριανού και Τζιωνή.

Η ενδεκάδα της Κύπρου: Φαμπιάνο, Αρτυματάς, Παναγιώτου, Σωτηρίου, Μαλεκκίδης, Κωστή, Τσαρούλλας, Κάστανος, Έντουαρντς, Λοΐζου, Πίττας.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Μολ, Μιχαήλ, Πηλέας, Κυπριανού, Χρίστου, Νεοφύτου, Κυριάκου, Κακουλλή, Κονομής, Ανδρέου, Γεωργίου και Τζιωνής.