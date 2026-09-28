Ο Μόντριτς έχει πλέον συμπαίκτες στην εθνική που δεν είχαν γεννηθεί όταν έκανε ντεμπούτο!

Ο Λούκα Μόντριτς στα 41 του παραμένει ο απόλυτος καθοδηγητής της εθνικής ομάδας της Κροατίας. Αρνείται πεισματικά να μεγαλώσει και να θεωρήσει εαυτόν «γηραιό» για το άθλημα και αυτό τον βάζει σε μια πολύ ιδιαίτερη περίσταση.

Έχει φτάσει, πια, να έχει στο πλευρό του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, συμπαίκτες που όταν εκείνος έκανε ντεμπούτο (2006) με τη φανέλα με το εθνόσημο, εκείνοι δεν είχαν καν γεννηθεί!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο γεννηθέντας το 2007, Λούκα Βούσκοβιτς, ο οποίος λαμβάνει τις συμβουλές και τις οδηγίες του Μόντριτς στον αγωνιστικό χώρο έχοντάς τον στο πλευρό του.

Κι όμως, όταν ο αειθαλής μεσοεπιθετικός της Μίλαν είχε αρχίσει να βρίσκεται στο ανδρικό τμήμα της Κροατίας, ο στόπερ της Μπράιτον δεν είχε έρθει καν στη ζωή!

sport-fm.gr