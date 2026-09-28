Τα δύο νέα πρόσωπα και οι 2+1 που έμειναν εκτός

Σε αλλαγές στην 23άδα του για τον αγώνα με τη Λετονία προχώρησε ο Απόστολος Μάντζιος σε σχέση με την αποστολή του αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο οποίος στην πρεμιέρα είχε αφήσει εκτός της τελικής 23άδας τους Μιχαήλ, Χρίστου και Αντωνίου (πέραν του τραυματία Λαϊφη), αυτή τη φορά επέλεξε να έχει στη διάθεσή του τους δύο πρώτους, με τους Μιχαήλ-Χρίστου να είναι στον πάγκο.

Ο Αντωνίου παρέμεινε όπως κι ο Λαϊφης εκτός, μαζί με τους Παρασκευά και Σιήκκη οι οποίοι ήταν στην 23άδα την πρώτη αγωνιστική.