Οριστικά χωρίς Χάκπο κόντρα στην Ελλάδα η Ολλανδία

Τις υπηρεσίες του Κόντι Χάκπο θα στερηθεί η Ολλανδία κατά το ταξίδι στην Ελλάδα για την επικείμενη αναμέτρηση απέναντι στην Εθνική (1/10). Η γαλανόλευκη θα υποδεχτεί τους Οράνιε στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Nations League, με στόχο να υπερασπιστεί στην κορυφή του ομίλου και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει έναν λιγότερο «πονοκέφαλο» να διαχειριστεί.

Η Λίβερπουλ άλλωστε επιβεβαίωσε μέσω ανακοίνωσης πως ο Κόντι Χάκπο δεν θα συμμετέχει με την Ολλανδία στα επικείμενα ματς για το break των εθνικών ομάδων, καθώς τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο στο ματς απέναντι στη Σερβία και θα επιστρέψει στην Αγγλία για εξετάσεις και ανάρρωση.

«Ο επιθετικός χρειάστηκε να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στη νίκη της εθνικής του ομάδας με 2-1 επί της Σερβίας το βράδυ της Κυριακής. Δεν θα αγωνιστεί στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια της Ολλανδίας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος διαστήματος των διεθνών υποχρεώσεων.

Ο Χάκπο θα επιστρέψει τώρα στη Λίβερπουλ, προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω αξιολόγηση από το ιατρικό επιτελείο του συλλόγου στο AXA Training Centre. Οι «Reds» επιστρέφουν στη δράση, υποδεχόμενοι τη Μάντσεστερ Σίτι στην Premier League την ερχόμενη Κυριακή (11 Οκτωβρίου)».

gazzetta.gr