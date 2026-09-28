Γιατί ο Ιβάν κάλεσε εκτάκτως τον Τσάπρα στην Εθνική Ελλάδας
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να καλέσει εκτάκτως τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα για τα εναπομείναντα δύο παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος με Ολλανδία και Γερμανία.
Ενισχύσεις θα καταφτάσουν στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδος, όταν αυτή επιστρέψει στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη για τους δύο εναπομείναντες αγώνες με την Ολλανδία (01/10) και τη Γερμανία (04/10) για την 3η και την 4η αγωνιστική του Nations League αντίστοιχα.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποφάσισε να καλέσει τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα του Παναθηναϊκού για να έχει παραπάνω ασφάλεια στο δεξί άκρο της άμυνάς του, αφού ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από το χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία.
Ο Έλληνας δεξιός μπακ της Σπόρτινγκ ένιωσε ενοχλήσεις και είναι αμφίβολος για τον αγώνα με την Ολλανδία την Πέμπτη (01/10).
gazzetta.gr