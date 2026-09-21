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Τέρμα στην αστάθεια

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Με στόχο να καθιερωθούν στις ψηλές πτήσεις

Η ΑΕΛ έκλεισε τον πρώτο κύκλο του πρωταθλήματος με νίκη επί της Πάφου και πάει με ηρεμία στη διακοπή του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Λεμεσού πέρασε με απόλυτη επιτυχία από το Παφιακό και δεν υπάρχει άλλος... δρόμος, πέραν του να χτίσει σε αυτό το 90λεπτο. Το σύνολο του Μαρτίνς εξέπληξε ευχάριστα τον κόσμο της ομάδας καθώς ξεδίπλωσε τα ατού, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη και περιόρισε τον αντίπαλο. Τρεις παράγοντες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Η ΑΕΛ μετρά τρεις νίκες και μια βαριά ήττα. Στην πρεμιέρα με την Ανόρθωση παρουσίασε καλό πρόσωπο, με τον ΑΠΟΕΛ αποκαρδιωτικό, με τη Νέα Σαλαμίνα μέτριο και με την Πάφο ακόμη καλύτερο σε σχέση με την 1η αγωνιστική. Εν ολίγοις, οι γαλαζοκίτρινοι ψάχνουν πλέον τρόπο να βάλουν τέρμα στην αστάθεια και να καθιερωθούν στις ψηλές πτήσεις.

Το παιχνίδι κόντρα στους γαλάζιους προσφέρεται για διάρκεια ώστε η ΑΕΛ να διατηρηθεί εντός στόχων. Τα επόμενα δύο εμπόδια (Ομόνοια 29Μ, Ομόνοια Αρ.) είναι θεωρητικά βατοί αντίπαλοι, όμως μόνο με την πρόσφατη εμφάνιση θα μπορέσει να κλειδώσει νίκες. 

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