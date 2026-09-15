Ρόδρι: «Για αυτό επέλεξα να πάω στην Μπαρτσελόνα»

Τους λόγους που τον ώθησαν να πει το «ναι» στην προσφορά της Μπαρτσελόνα, το καλοκαίρι, παρά το… έντονο ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης, εξήγησε ο Ρόδρι.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Mundo Deportivo», ο Ισπανός μέσος αποκάλυψε ότι αμφιταλαντεύθηκε για να καταλήξει, με την προοπτική να παίζει σημαίνοντα ρόλο στην απόφασή του, ενώ έκανε ειδική μνεία στους Ντέκο και Χάνζι Φλικ.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Το να πεις όχι στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι ποτέ απλό, ειδικά μετά την εξαιρετική υποδοχή που μου επεφύλαξαν. Ο Ζοσέ Μουρίνιο εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία του να με δει στην ομάδα του και μου είπε τί θα μπορούσα να προσφέρω. Η επικοινωνία ήταν πολύ θετική. Πήρα την απόφασή μου για αθλητικούς λόγους, με βάση αυτό που με παρακίνησε περισσότερο και την πεποίθησή μου ότι εδώ θα μπορούσα να προοδεύσω και να ευδοκιμήσω περισσότερο ως παίκτης», ανέφερε αρχικά ο Ρόδρι.

Και πρόσθεσε με νόημα: «Η ηγεσία του Ντέκο και του Χάνζι έκανε τη διαφορά. Σε καμία περίπτωση δεν μου άσκησαν πίεση. Όλοι εξέφρασαν την επιθυμία τους να με ενσωματώσουν στην ομάδα, να συνεργασθούν μαζί μου και να δουν τι θα μπορούσα να προσφέρω. Εκτίμησα πραγματικά την προσέγγισή τους και την έλλειψη άγχους. Ηθελα μια ζεστή και οικογενειακή ατμόσφαιρα. Δεν είχε να κάνει κυρίως με το να με πείσουν με στατιστικά στοιχεία, όχι. Ήταν περισσότερο για το ποδόσφαιρο. Πάντα βασίζομαι στις αποφάσεις μου στην αθλητική αξία, στο πού πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω, να είμαι χαρούμενος και, πάνω απ' όλα, να εξελιχθώ ως παίκτης. Γι' αυτό επέλεξα την Μπάρτσα».

sport-fm.gr