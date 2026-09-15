Χαμηλώνουν τους... τόνους σε δείπνο προέδροι και ΚΟΠ

Σε μια κίνηση με στόχο να χαμηλώσει τους τόνους προχώρησε η ΚΟΠ. Οι διαμαρτυρίες για τη διαιτησία δίνουν και παίρνουν κάθε αγωνιστική και παρά το γεγονός πως βρισκόμαστε προ των πυλών της 4ης αγωνιστικής, τα παράπονα είναι έντονα.

Ο Χάρης Λοϊζίδης κάλεσε λοιπόν σε δείπνο τους 14 προέδρους των ομάδων της Α' κατηγορίας, με στόχο την συζήτηση σχετικά με τα θέματα που αφορούν στους ρεφ.

Υπενθυμίζουμε πως η Ομοσπονδία τόνισε πως το πρωτάθλημα θα αρχίσει με Κύπριους διαιτητές κι αν είναι απαραίτητο προς το τέλος της περιόδου, θα... επιστρατευτούν ξένοι ρεφ.