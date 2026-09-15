Προβληματισμός...
ΓΗΠΕΔΟ
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Για την ώρα, θέλουν να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους
Στην Ομόνοια υπάρχει προβληματισμός για την απευθείας κόκκινη που δέχθηκε ο Μπεργκ. Αναμένουν το φύλλο αγώνος ώστε να γνωρίζουν τι ακριβώς γράφτηκε από τον διαιτητή. Επιπρόσθετα, προβληματίζονται και για κάποιες αποφάσεις του Κυριάκου Αθανασίου, όπως επίσης και για τον χρόνο καθυστέρησης στο τέλος (τρία λεπτά). Για την ώρα, θέλουν να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους, όμως αξιολογούν κάθε παρουσία των Κυπρίων ρεφ ώστε να είναι έτοιμοι για στοχευμένες κινήσεις, εφόσον χρειαστεί.