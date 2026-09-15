Μάχη με τον χρόνο για σέντερ φορ στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει μέχρι τελευταίας στιγμής την προσπάθεια απόκτησης σέντερ φορ έχοντας θέσει ψηλά τον πήχη. Οι «ερυθρόλευκοι» διέψευσαν χθες όσα ονόματα κυκλοφόρησαν, προφανώς για λόγους τακτικής και για να μην επηρεαστεί η ομάδα στην προετοιμασία της για το αυριανό ματς με την Γιαγκελόνια, ωστόσο είναι δεδομένο πως γίνονται επαφές.

Από την Ισπανία και από έγκυρες πηγές γίνεται λόγος για συζητήσεις με την Θέλτα για τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος φέρεται να αποτελεί την πρώτη επιλογή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο 33χρονος φορ, που ήταν στην αποστολή της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει χάσει τη θέση βασικού στην Θέλτα, το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν, αλλά η περίπτωσή του δεν είναι απλή. Συν τοις άλλοις, έχει και έναν τραυματισμό που σύμφωνα με ΜΜΕ του Βίγκο θα τον κρατήσει εκτός δράσης ως το τέλος του μήνα, αν και ακολουθεί η διακοπή των εθνικών ομάδων.

Επίσης από την Ισπανία έχει προκύψει το όνομα του Μπόρχα Μαγιοράλ, του 29χρονου φορ της Χετάφε, που φέτος έχει παίξει μόλις για 11 λεπτά στους Μαδριλένους και το συμβόλαιό του λήγει το επόμενο καλοκαίρι. Την περασμένη περίοδο ο Ισπανός άσος, που μετρά έξι σεζόν στην Χετάφε, είχε 6 γκολ σε 17 εμφανίσεις.

Έχουν γραφτεί επίσης τα ονόματα του Σκωτσέζου Τσε Άνταμς της Τορίνο και του Ρουμάνου Μάριους Μουαντιλμαντζί της Σαμσουνσπόρ, ενώ στο κάδρο υπάρχει-αλλά με λιγότερες πιθανότητες καθώς δεν έχει κάνει καν προετοιμασία, ο Μάουρο Ικάρντι, που έχει και πολύ υψηλό κασέ.

Δεν αποκλείεται να προκύψει και κάποιο νέο όνομα αν δεν βρεθεί άκρη με κάποιο από τα παραπάνω, όπως επίσης υπάρχει πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας έξτρα προσθήκης σε άλλη θέση, πλην αυτής του φορ δηλαδή.

sport-fm.gr