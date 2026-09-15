ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μάχη με τον χρόνο για σέντερ φορ στον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

H προθεσμία για μεταγραφέ εκπνέει απόψε

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει μέχρι τελευταίας στιγμής την προσπάθεια απόκτησης σέντερ φορ έχοντας θέσει ψηλά τον πήχη. Οι «ερυθρόλευκοι» διέψευσαν χθες όσα ονόματα κυκλοφόρησαν, προφανώς για λόγους τακτικής και για να μην επηρεαστεί η ομάδα στην προετοιμασία της για το αυριανό ματς με την Γιαγκελόνια, ωστόσο είναι δεδομένο πως γίνονται επαφές.

Από την Ισπανία και από έγκυρες πηγές γίνεται λόγος για συζητήσεις με την Θέλτα για τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο οποίος φέρεται να αποτελεί την πρώτη επιλογή του Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο 33χρονος φορ, που ήταν στην αποστολή της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει χάσει τη θέση βασικού στην Θέλτα, το συμβόλαιό του λήγει στο τέλος της σεζόν, αλλά η περίπτωσή του δεν είναι απλή. Συν τοις άλλοις, έχει και έναν τραυματισμό που σύμφωνα με ΜΜΕ του Βίγκο θα τον κρατήσει εκτός δράσης ως το τέλος του μήνα, αν και ακολουθεί η διακοπή των εθνικών ομάδων.

Επίσης από την Ισπανία έχει προκύψει το όνομα του Μπόρχα Μαγιοράλ, του 29χρονου φορ της Χετάφε, που φέτος έχει παίξει μόλις για 11 λεπτά στους Μαδριλένους και το συμβόλαιό του λήγει το επόμενο καλοκαίρι. Την περασμένη περίοδο ο Ισπανός άσος, που μετρά έξι σεζόν στην Χετάφε, είχε 6 γκολ σε 17 εμφανίσεις.

Έχουν γραφτεί επίσης τα ονόματα του Σκωτσέζου Τσε Άνταμς της Τορίνο και του Ρουμάνου Μάριους Μουαντιλμαντζί της Σαμσουνσπόρ, ενώ στο κάδρο υπάρχει-αλλά με λιγότερες πιθανότητες καθώς δεν έχει κάνει καν προετοιμασία, ο Μάουρο Ικάρντι, που έχει και πολύ υψηλό κασέ.

Δεν αποκλείεται να προκύψει και κάποιο νέο όνομα αν δεν βρεθεί άκρη με κάποιο από τα παραπάνω, όπως επίσης υπάρχει πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας έξτρα προσθήκης σε άλλη θέση, πλην αυτής του φορ δηλαδή.

sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

Super League

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί για τα €8.500.000

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αντιμέτωπος με τη φυλακή ο Ραχίμ Στέρλινγκ!

Premier League

|

Category image

Όταν βελτιώθηκε, το πάλεψε αλλά...

ΑΕΚ

|

Category image

Η πρόκριση ήρθε από τον πάγκο για την Τζένοα!

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ο νέος προπονητής του Μέσι

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Η αποστολή της Ομόνοιας για Θέλτα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αυτό είναι το τιμ του Ζιντάν στον πάγκο των «τρικολόρ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παίκτης του μήνα στην Πορτογαλία για τον μήνα Αύγουστο ο Παυλίδης

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Εξέλιξη με Ντε Λα Φουέντε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καλός, μπορεί όμως καλύτερα

ΑΕΛ

|

Category image

Χρυσός ο Ποντίκης στην Ιταλία!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Εκτός έδρας φιλική νίκη της Εθνικής Παίδων Κ-16 επί της Μολδαβίας

Εθνική - ΚΟΠ

|

Category image

Αλγουαθίλ: «Θέλουμε να νικήσουμε, δεν μας εξυπηρετεί να λέμε για τελικό»

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Το έκανε ξανά με την ΑΕΚ ο Ντράγκομιρ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλη... ταχύτητα όταν είναι φουλ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη