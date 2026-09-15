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Μία νίκη, ακριβώς όπως την ήθελε...

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

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Mες το «καυτό» της σπίτι, με καλή απόδοση, με ένταση, με πάθος και με γκολ στο 90΄

Το ξεκίνημα της εποχής Νέστορ Ελ Μαέστρο στην Ανόρθωση έμελλε να είναι πολύ δύσκολο. Τρία σερί ντέρμπι, τα δύο εκτός έδρας με μεγάλες ομάδες που αναμένεται να διεκδικήσουν πιο υψηλούς στόχους μέσα στη σεζόν. ΑΕΛ και Απόλλωνας στο «Αλφαμέγα» και ΑΠΟΕΛ εντός έδρας. Το «μηδέν» στη Λεμεσό ανάγκασε νωρίς την Ανόρθωση να πάει με πίεση στο πρώτο της παιχνίδι μπροστά στον κόσμο της. Οι γαλαζοκίτρινοι ταξίδεψαν στη Λάρνακα έχοντας φτερά στα πόδια τους από το 6-0 επί της ΑΕΛ (2η αγωνιστική), αλλά και ενισχυμένοι με τις τελευταίες προσθήκες που έκαναν.

Η Ανόρθωση λοιπόν έπρεπε να καταφέρει να ξεπεράσει το άγχος και να μετατρέψει την πίεση του «Αντώνης Παπαδόπουλος» υπέρ της και εναντίον του ΑΠΟΕΛ. Και τα κατάφερε. Η «Κυρία» έφτασε σε μία νίκη, η οποία ήρθε ακριβώς όπως τη χρειαζόταν. Δηλαδή μες το «καυτό» της σπίτι, με καλή απόδοση, με ένταση, με πάθος και με γκολ στο 90΄. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι αρκετά για την ομάδα του Μαέστρο για να δείξει σε όλους, αλλά κυρίως στον εαυτό της, πως παρόλο που είναι ίδια (σε πρόσωπα) με πέρυσι, η εικόνα της μπορεί να είναι πολύ διαφορετική. 

Το πρώτο γκολ ήρθε με την πανέξυπνη κίνηση του Κις να μην παρατήσει μία φάση, να πιέσει τον αντίπαλο και στο τέλος να κερδίσει το πέναλτι. Ο Κίκο, όπως και στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα, έδειξε πως έχει το καθαρό μυαλό να κάνει γκολ τα πέναλτι και εκεί άρχισε να χτίζεται το αποτέλεσμα. 

Ο τερματοφύλακας Κάρλστρεμ ήταν σταθερός κάτω από τα δοκάρια, σταματώντας σε αρκετές περιπτώσεις τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ από το να φτάσουν στο 1-1 στο πρώτο μέρος παίρνοντας κι αυτός ψυχολογία. Παρόλο που οι γαλαζοκίτρινοι έφτασαν στο 1-1 νωρίς στο β΄μέρος, οι παίκτες της Ανόρθωσης έδειχναν να μην χάνουν την πίστη τους. Με όπλο τις στατικές φάσεις και τις πολύ καλές εκτελέσεις του Κίκο, ο Ράφα Λόπες σκόραρε με δύσκολη κεφαλιά στο 90΄για να γίνει το 2-1 και η ομάδα της Αμμοχώστου να πάρει την πρώτη της νίκη. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έχει αντίκτυπο κυρίως στην ψυχολογία της ομάδας και του κόσμου της.

Αυτό που καλείται πλέον να κάνει ο προπονητής με τους παίκτες είναι να καταφέρουν να σταθεροποιήσουν την απόδοση της ομάδας ενόψει της συνέχειας της σεζόν. Και αυτή είναι με τη Νέα Σαλαμίνα εκτός έδρας.

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