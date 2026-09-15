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Το «μυστικό» του Κριστιάνο Ρονάλντο

ΓΗΠΕΔΟ

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Έχει ως άμεσο στόχο να φθάσει το «ορόσημο» των 1.000 (!) γκολ στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις καριέρα του

Ενώ πλησιάζει το 42ο έτος της ηλικίας του (σ.σ. τον ερχόμενο Φεβρουάριο), ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει ως άμεσο στόχο να φθάσει το «ορόσημο» των 1.000 (!) γκολ στην πλούσια και γεμάτη διακρίσεις καριέρα του.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του CR7, είναι εκτός από τις αδιαμφισβήττες ποδοσφαιρικές του ικανότητες, η φυσική του κατάσταση, την οποία φροντίζει επί καθημερινής βάσης τα τελευταία 20 χρόνια.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Ισπανός διατροφολόγος Τζόνι Οντίνα μίλησε στην εφημερίδα της πατρίδας του «AS» για τον Πορτογάλο επιθετικό της Αλ Νασρ και αποκάλυψε το μεγάλο του μυστικό. Και σύμφωνα με τον ίδιο, το μυστικό του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι προσβάσιμο στους περισσότερους ανθρώπους...

«Το μυστικό της διατροφής του Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται σε ένα συστατικό που το 90% των απλών ανθρώπων και των κορυφαίων αθλητών δεν έχουν: την συνέπεια. Όλα τα συστατικά που χρησιμοποιεί είναι διαθέσιμα σε όλους και στην πραγματικότητα, η διατροφή του είναι αρκετά απλή. Συχνά έχουμε την τάση να βασιζόμαστε σε θαυματουργές λύσεις και συμβουλές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παραμελώντας την θεμελιώδη σημασία της συνέπειας».

 

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