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Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις στο Λίβερπουλ – Τότεναμ

ΓΗΠΕΔΟ

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Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Μεγάλο αγγλικό ντέρμπι απόψε στις 22:00, με τη Λίβερπουλ να υποδέχεται την Τότεναμ στο Άνφιλντ για τον τρίτο γύρο του EFL Cup. Η αναμέτρηση είναι νοκ άουτ και μία από τις δύο ομάδες θα εξασφαλίσει απόψε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Stoiximan προσφέρει ανταγωνιστικές αποδόσεις για το παιχνίδι, με τη Λίβερπουλ να έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στην κανονική διάρκεια στο 1.82. Η ισοπαλία προσφέρεται στα 3.95, ενώ η επικράτηση της Τότεναμ δίνεται στα 4.05.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά της πρόκρισης. Η Λίβερπουλ να περάσει στην επόμενη φάση προσφέρεται στο 1.47, ενώ η πρόκριση της Τότεναμ στα 2.67. Επιλογές υπάρχουν και για τον τρόπο με τον οποίο θα κριθεί το εισιτήριο. Η πρόκριση της Λίβερπουλ στην κανονική διάρκεια δίνεται στο 1.82 και της Τότεναμ στα 4.05, ενώ το ενδεχόμενο οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες να πάρει την πρόκριση στη διαδικασία των πέναλτι προσφέρεται στα 6.90. Έως 65€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

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