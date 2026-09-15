Μπαίνει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, καθώς είναι έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις της Ντόρτμουντ, ανεβάζοντας σταδιακά ρυθμούς μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε. Ήδη έχει αρχίσει ατομικό πρόγραμμα, χωρίς κανένα πρόβλημα και πλέον είναι θέμα χρόνου να μπει σε φουλ ρυθμούς.

Ο 18χρονος εξτρέμ είχε παρουσιάσει έντονη αδιαθεσία στον αγώνα της Μπορούσια με την Βιγιαρεάλ για το Champions League την περασμένη Τρίτη και μετά από δύο μέρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο.

«Ήμασταν όλοι αρκετά αναστατωμένοι και σοκαρισμένοι. Ανησυχούσαμε για το παιδί. Τον υποβάλλαμε σε εξονυχιστικό έλεγχο για τρεις ημέρες και δεν έχουμε διαπιστώσει τίποτα ασυνήθιστο», τόνισε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν.

Ο Καρέτσας δεν είναι απίθανο να είναι στην αποστολή για τον αγώνα του Σαββάτου με την Στουτγάρδη για την Bundesliga, κάτι που θα εξαρτηθεί από την εικόνα του στις προπονήσεις. Μάλιστα, αναμένεται να είναι κανονικά στις κλήσεις και την αποστολή της Εθνικής ομάδας για τις τέσσερις πρώτες αναμετρήσεις της στο Nations League.

sport-fm.gr