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Επιστρέφει, για μία αλλιώτικη πορεία

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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H Ομόνοια πιο ώριμη και με ευρωπαϊκές εμπειρίες, ελπίζει σε μια καλύτερη πορεία

Η Ομόνοια άφησε πίσω την ισοπαλία (0-0) με τον Απόλλωνα και συγκεντρώθηκε ήδη στην ευρωπαϊκή πρόκληση κόντρα στη Θέλτα (16/09). Η ομάδα της πρωτεύουσας επιστρέφει στη League Phase του Europa League μετά από τέσσερα χρόνια, με στόχο μια αλλιώτικη πορεία.

Στην τελευταία, η συγκομιδή δεν άφησε κανέναν ικανοποιημένο, ωστόσο οι εμπειρίες σαφώς και βοήθησαν στη μετέπειτα πορεία. Βλέπετε, τότε, η τύχη στην κλήρωση δεν χαμογέλασε στην Ομόνοια. Έδωσε διπλούς αγώνες (με το προηγούμενο φορμάτ) κόντρα σε Σέριφ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Σοσιεδάδ. Δεν κατάφερε να πάρει κάποιο βαθμό από τους 18 διαθέσιμους, όμως κόντρα στο μεγαθήριο της Αγγλίας παρουσίασε αξιοπρεπές πρόσωπο (2-3, 0-1), ενώ με τους Ισπανούς έχασε στο πρώτο παιχνίδι με το στενό 1-2 και από τους Μολδαβούς 0-1. Μοναδική... βαριά ήττα, ήταν το 0-3 από τη Σέριφ. Από το 2022, μόνο οι Φαμπιάνο και Κακουλλής βρίσκονται στο ρόστερ!

Τώρα, η Ομόνοια πιο ώριμη και με ευρωπαϊκές εμπειρίες, ελπίζει σε μια καλύτερη πορεία. Μπορεί να μην απέφυγε ομάδες με τεράστιο εκτόπισμα όπως είναι η Θέλτα, η Γιουβέντους, η Μπενφίκα και η Μπεσίκτας, ωστόσο μέσα στο γήπεδο ελπίζει πως θα φανεί αντάξια των προσδοκιών. Δεν θα παρουσιαστεί αδιάφορη, όμως χωρίς άγχος θα προσπαθεί, αφενός να το απολαύσει και αφετέρου να πάρει ακόμη περισσότερα για να συνεχίσει να μεγαλώνει. 

Ο Χένινγκ Μπεργκ θα βρεθεί στον πάγκο της Ομόνοιας στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, για δεύτερη φορά! Προηγήθηκε ο χειμώνας του 2020, όταν και πάλι με το προηγούμενο φορμάτ πανηγύρισε μια νίκη και μια ισοπαλία κόντρα στον ΠΑΟΚ. Ηττήθηκε στις διπλές αναμετρήσεις από Γρανάδα και Αϊντχόφεν.

Κρίνεται του Σάτκα

Στο τελευταίο παιχνίδι με τον Απόλλωνα, ο Σάτκα τραυματίστηκε στο κεφάλι και του έγιναν ραφές ώστε να συνεχίσει στο ντέρμπι. Το ιατρικό επιτελείο θα αξιολογήσει την κατάστασή του ενόψει του αυριανού (16/09) αγώνα με τη Θέλτα. Πέραν του Άιτινγκ, για τον οποίο θα γίνει ξεχωριστή διαχείριση, και του Ακιντόλα λόγω του ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, ο Χένινγκ Μπεργκ μπορεί να καταστρώσει τα πλάνα του ανενόχλητος.

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