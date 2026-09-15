Τα ερωτηματικά στην άμυνα

Οι χθεσινές εξελίξεις που αφορούν στο διοικητικό του ΑΠΟΕΛ, βρίσκονται σε πρώτο πλάνο, ωστόσο ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στο αγωνιστικό, με στόχο την επιστροφή στις επιτυχίες, μετά την ήττα από την Ανόρθωση.

Αγώνα δρόμου για να προλάβει το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Απόλλωνα στο «Αλφαμέγα» θα κάνει ο Κωνσταντίνος Λαΐφης. Ο Κύπριος αμυντικός είχε μείνει εκτός και με την ομάδα της Αμμοχώστου, με τον Αγγελόπουλο να παίρνει τη θέση του, όμως τραυματίστηκε και αυτός και έγινε αλλαγή.

Εκτός μάλλον θα είναι και ο νεοφερμένος Καρίγιο και όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχουν μπόλικα ερωτηματικά όσον αφορά την άμυνα. Το θετικό για τον Νίκο Παπαδόπουλο είναι πως επιστρέφει από τιμωρία ο Ντάλσιο.