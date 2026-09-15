Το... ισπανικό παρελθόν της Ομόνοιας

Μια ημέρα πριν από τον αγώνα με τη Θέλτα για την πρεμιέρα του League Phase του Europa League, η Ομόνοια θυμάται το… ισπανικό παρελθόν της. 16 ποδοσφαιριστές από τη χώρα της Ιβηρικής χερσονήσου φόρεσαν τη φανέλα των πρασίνων.

Πρόκειται για τους: Χοσέ Μανουέλ Ρουέδα, Βίκτορ Εσπασαντίν, Ιάγο Μπουθόν, Χοσέ Θερβέρα, Άλεξ Ρούμπιο, Ρομπέρτο Γκαρσία, Ροδρίγκο Ζιλ, Μπόρχα Εκίθα, Κρίστιαν Μανρίκε, Κρις Μόντες, Χουανάν Εντρένα, Τόμας Μεχίας, Αλμπέρτο Λόρα, Ίσμα Λόπεθ, Ζόρντι Γκόμεθ και Έκτορ Γιούστε.

Επιπλέον, δύο Ισπανοί προπονητές πέρασαν από τον πάγκο της Ομόνοιας στο παρελθόν, οι Μιγκέλ Άνχελ Λοτίνα και Χουάν Κάρλος Ολίβα.

Υπάρχουν και οι ποδοσφαιριστές που έχουν καταγράψει πέρασμα τόσο από την Ομόνοια όσο και από τη Θέλτα: Ο Γιάννης Οκκάς αγωνίστηκε και στις δύο ομάδες. Μάλιστα ο Γιάννης Οκκάς ήρθε απευθείας από την Θέλτα στην Ομόνοια το 2008. Ο Ιάγο Μπουθόν έπαιξε για μία διετία στην ισπανική ομάδα, (2003-2005), ενώ ο πρώην προπονητης της Ομόνοιας, Μιγκέλ Άνχελ Λοτίνα είχε πέρασμα από τη Θέλτα (2002-2004). Ακόμη, στη Β’ ομάδα της Θέλτα αγωνίστηκε ο Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής της ομάδας, Μικαέλ Γκαφούρ.