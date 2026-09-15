Στη Θεσσαλονίκη η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA

Η καρδιά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου χτυπάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς θα φιλοξενηθεί η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, μια τιμητική επιλογή που συμπίπτει με τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ.

Η συνεδρίαση είναι πολύ σημαντική, καθώς θα αποφασιστούν οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων του 2028 και του 2029, ενώ αναμένεται να επικυρωθεί και η αλλαγή στο format των προκριματικών του Euro και του Μουντιάλ στην ευρωπαϊκή ζώνη, που θα ακολουθήσει το πετυχημένο μοντέλο της League Phase που εφαρμόζεται σε Champions, Europa και Conference League, με μια ενιαία βαθμολογία.

Τα πιο σημαντικά θέματα της ατζέντας:

– Τελικοί Champions League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Europa League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Conference League UEFA 2028 και 2029

– Τελικοί Champions League Γυναικών UEFA 2028 και 2029

– Super Cup UEFA 2027 και 2028

– Τελικοί Champions League Futsal (ποδόσφαιρο σάλας) UEFA 2027

– Κανονισμοί του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών UEFA, συμπεριλαμβανομένου του Nations League γυναικών UEFA και των Προκριματικών του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών (2027-29)

– Κανονισμοί των αγώνων νέων ανδρών και γυναικών UEFA 2027/28

– Τροποποιήσεις στους κανονισμούς του Nations League UEFA (2026/27) – νέο σύστημα playoffs (για μετάβαση στη νέα αντίληψη που εγκρίθηκε τον Μάιο με τρεις League αντί για τέσσερις).

Επί τη ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων της ΕΠΟ, στην πλατεία Αριστοτέλους θα πραγματοποιηθεί φεστιβάλ ποδοσφαίρου βάσης στο πλαίσιο του προγράμματος «UEFA Football in Schools». Στην τελετή έναρξης θα παραστούν ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, έχοντας την ευκαιρία να βρεθούν στο ίδιο γήπεδο με σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου. Μεταξύ αυτών είναι οι Όλιβερ Μπίρχοφ, Κριστιάν Καρεμπέ, Αλιόσα Ασάνοβιτς και Ναντίν Κέσλερ, καθώς και οι Θοδωρής Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου.

sport-fm.gr