Ligue 1 – 4η αγωνιστική: Για την πρώτη νίκη η Παρί Σεν Ζερμέν

Η Ligue 1 μπαίνει στην 4η αγωνιστική, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και σε ομάδες που βρίσκονται στον δρόμο του Ολυμπιακού στο Europa League.

Η αυλαία ανοίγει με τη Ρεν, να υποδέχεται τη Μαρσέιγ σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, καθώς πρόκειται για τους δύο αντιπάλους των «ερυθρόλευκων» στη League Phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η Ρεν έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν, με επτά βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ενώ η Μαρσέιγ έχει συγκεντρώσει τρεις βαθμούς, προερχόμενη από δύο συνεχόμενες ήττες.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Παρί FC με τη Λυών, με τους γηπεδούχους να έχουν κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα. Η ομάδα από το Παρίσι μετρά ήδη δύο νίκες και μία ισοπαλία, ενώ προέρχεται από το μεγάλο διπλό με 3-2 στην έδρα της Μαρσέιγ.

Παιχνίδι με επίσης μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπρεστ. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε αναζητά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα, καθώς βρίσκεται στην 14η θέση με μόλις δύο βαθμούς. Παρ’ όλα αυτά, στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της League phase του Champions League συνέτριψε με 6-1 την αδύναμη Σλόβαν Μπρατισλάβας και πηγαίνει στη Βρέστη με ανεβασμένη ψυχολογία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Παρασκευή 11/09

Ρεν-Μαρσέιγ (21:45)

Σάββατο 12/09

Στρασμπούρ-Μονακό (18:15)

Οσέρ-Νις (21:45)

Χάβρη-Ανζέ (21:45)

Λοριάν-Τουλούζ (21:45)

Παρί FC-Λιόν (21:45)

Κυριακή 13/09

Λιλ-Τρουά (16:00)

Λε Μαν-Λανς (18:15)

Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν (21:45)