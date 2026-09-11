ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ligue 1 – 4η αγωνιστική: Για την πρώτη νίκη η Παρί Σεν Ζερμέν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η 4η αγωνιστική της Ligue 1 είναι εδώ με συναρπαστικές αναμετρήσεις, ενώ την παράσταση κλέβει το συναπάντημα των αντιπάλων του Ολυμπιακού στο Europa League, Ρεν και Μαρσέιγ.

Η Ligue 1 μπαίνει στην 4η αγωνιστική, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και σε ομάδες που βρίσκονται στον δρόμο του Ολυμπιακού στο Europa League.

Η αυλαία ανοίγει με τη Ρεν, να υποδέχεται τη Μαρσέιγ σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, καθώς πρόκειται για τους δύο αντιπάλους των «ερυθρόλευκων» στη League Phase της ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η Ρεν έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν, με επτά βαθμούς στις τρεις πρώτες αγωνιστικές, ενώ η Μαρσέιγ έχει συγκεντρώσει τρεις βαθμούς, προερχόμενη από δύο συνεχόμενες ήττες.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αναμέτρηση της Παρί FC με τη Λυών, με τους γηπεδούχους να έχουν κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα. Η ομάδα από το Παρίσι μετρά ήδη δύο νίκες και μία ισοπαλία, ενώ προέρχεται από το μεγάλο διπλό με 3-2 στην έδρα της Μαρσέιγ.

Παιχνίδι με επίσης μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπρεστ. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε αναζητά την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, μετά το απογοητευτικό ξεκίνημα, καθώς βρίσκεται στην 14η θέση με μόλις δύο βαθμούς. Παρ’ όλα αυτά, στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι για την πρώτη αγωνιστική της League phase του Champions League συνέτριψε με 6-1 την αδύναμη Σλόβαν Μπρατισλάβας και πηγαίνει στη Βρέστη με ανεβασμένη ψυχολογία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Παρασκευή 11/09

Ρεν-Μαρσέιγ (21:45)

Σάββατο 12/09

Στρασμπούρ-Μονακό (18:15)

Οσέρ-Νις (21:45)

Χάβρη-Ανζέ (21:45)

Λοριάν-Τουλούζ (21:45)

Παρί FC-Λιόν (21:45)

Κυριακή 13/09

Λιλ-Τρουά (16:00)

Λε Μαν-Λανς (18:15)

Μπρεστ-Παρί Σεν Ζερμέν (21:45)

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗLa Liga

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εργαζόμενοι της Αρσεναλ φοβούνται τις περικοπές θέσεων εργασίας από τους Αμερικανούς συμβούλους

Premier League

|

Category image

«Στόχος του Παναθηναϊκού ο Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα»

Super League

|

Category image

Δεύτερος ο Καραλής - Ultimate Champion ο Ντουπλάντις μετά από άλλη μία επική μάχη στη Βουδαπέστη

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πήρε το θρίλερ στη Λευκωσία με clutch Βεζένκοβ ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπανζά

Super League

|

Category image

Τα... κάτω πάνω και το 80%

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η δραματική νίκη της ΑΕΛ στην εκπνοή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν δεν τα παρατάς δείχνει νοοτροπία νικητή»

ΑΕΛ

|

Category image

Λόπεθ: «Οι παίκτες της ΑΕΛ ήταν σαν να έπαιζαν μπάσκετ, όχι ποδόσφαιρο»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Μουρίνιο: «Δεν χρειάστηκε να κάνω τον ειρηνοποιό με Τσουαμενί - Βαλβέρδε, τα βρήκαν από μόνοι τους»

La Liga

|

Category image

Λυτρώθηκε στο 90+6΄ από τον Γκόμες η ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα - Πόσες θέσεις θα έχει και πότε θα παραδοθεί

Super League

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Μέγιστος σεβασμός για Μεντιλίμπαρ, η ομάδα χρειάζεται χρόνο»

Super League

|

Category image

Δημιουργία και ουσία ζητά ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χωρίς Καμαρά ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Asteras AKTOR

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη