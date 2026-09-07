Ιταλός δημοσιογράφος έκανε δώρο στον Μουρίνιο ένα ποτιστικό μπεκ λόγω... Μπαρτσελόνα!

Ένα απίστευτο σκηνικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (07/09) κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Ζοσέ Μουρίνιο ενόψει της αυριανής (08/09) εντός έδρας αναμέτρησης των «μερένχες» με αντίπαλο την Ίντερ για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Λίγο πριν το τέλος των δηλώσεων του Πορτογάλου τεχνικού, ένας Ιταλός δημοσιογράφος, που γνωρίζει τον «Special One» από την εποχή που βρισκόταν στον πάγκο των «νερατζούρι», σηκώθηκε από τη θέση του και έκανε δώρο στον Μουρίνιο ένα... ποτιστικό μπεκ γηπέδου!

Ο έμπειρος τεχνικός κατάλαβες αμέσως τη σημασία του, με τον ίδιο και τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε γέλια!

Το εν λόγω «δώρο» έχει να κάνει με την κίνηση των ανθρώπων της Μπαρτσελόνα το 2010 να ανοίξουν τα μπεκ του γηπέδου αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού του Champions League και της τεράστιας πρόκρισης της Ίντερ στον τελικό της διοργάνωσης, με σκοπό φυσικά να χαλάσουν τους πανηγυρισμούς του Μουρίνιο και των ποδοσφαιριστών του!

Italian journalist (@tancredipalmeri) gifted Jose Mourinho a sprinkler to commemorate when Inter beat Barcelona at the Camp Nou and then they turned on the sprinklers to stop out on the pitch celebration. pic.twitter.com/xaFMCP6sUP — FedeNerazzurra ⭐️⭐️ + 1 (@FedeNerazzurra) September 7, 2026

sport-fm.gr