Ράτζκοφ: «Ένα παιχνίδι με πολλές πληροφορίες για μας, δείξαμε χαρακτήρα»

«Ένα παιχνίδι με πολλές πληροφορίες για μας που θα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο αντίπαλος σήμερα ήταν καλός. Η κόκκινη άλλαξε την εικόνα του αγώνα. Είμαι ικανοποιημένος γιατί οι παίκτες μας έδειξαν χαρακτήρα. Ακόμα και με δέκα παίκτες είχαμε απαιτήσεις, ψάχναμε το γκολ»

«Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι. Είμαστε σε μία διαδικασία. Είναι μία ομάδα που τώρα χτίζουμε. Ο αντίπαλος είναι μία καλή και έμπειρη ομάδα. Στο ποδόσφαιρο γίνονται και ατομικά λάθη. Το πρώτο γκολ μας επηρέασε κάπως. Στο δεύτερο μέρος παίζαμε ήδη με παίκτη λιγότερο. Αυτές οι ατομικές ενέργειες κάνουν στο τέλος της ημέρας την διαφορά. Κάποιοι παίκτες μας δεν έχουν εμπειρία. Είναι μία διαδικασία που γνωρίζαμε»