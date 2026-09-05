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Προβληματισμός του Φλικ με τον Γιαμάλ ενόψει Βαλένθια

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Γερμανός προπονητής διευκρίνισε σε ξεχωριστή δήλωση ότι θα αποφασίσει την Κυριακή αν ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα θα ξεκινήσει ή όχι

Ο Λαμίν Γιαμάλ, είναι αμφίβολος για τον αυριανό (6/9) αγώνα για τη La Liga εναντίον της Βαλένθια, ανακοίνωσε ο προπονητής του Χάνσι Φλικ, ο οποίος παρόλα αυτά ελπίζει να τον έχει διαθέσιμο.

«Ο Λαμίν; Προπονήθηκε ατομικά και όλα πήγαν καλά. Θα ταξιδέψει μαζί μας. Υπέστη ένα χτύπημα και είχε κάποιους πόνους, οπότε αποφασίσαμε ότι ήταν καλύτερο να προπονηθεί ξεχωριστά», δήλωσε ο Φλικ σε συνέντευξη Τύπου.

«Μετά την προπόνηση, μας είπε ότι ένιωθε καλά, οπότε θα ταξιδέψει και ελπίζω να μπορέσει να παίξει αύριο», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός προπονητής διευκρίνισε σε ξεχωριστή δήλωση ότι θα αποφασίσει την Κυριακή αν ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα θα ξεκινήσει ή όχι, αναγνωρίζοντας ότι ίσως είναι καλύτερο «να ξεκουραστεί».

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Γκάμπριελ Ζεσούς, ο οποίος έφτασε από την Άρσεναλ τις τελευταίες ώρες της μεταγραφικής περιόδου, θα μπορούσε να κάνει το ντεμπούτο του για στο «Μεστάγια», ακόμα κι αν δεν είναι ακόμα στο 100%, σύμφωνα με τον Φλικ.

Η Μπαρτσελόνα έχει την ευκαιρία να ξεφύγει στην πρώτη θέση στο πρωτάθλημα, μετά την χθεσινή (4/9) πρώτη ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης στη σεζόν από τη Ρεάλ Μπέτις (1-0).

 

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ΔΙΕΘΝΗLa Liga

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