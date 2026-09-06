Πάρτι της Μπαρτσελόνα στο «Μεστάγια» με αφηνιασμένο Γιαμάλ

Με ακόμη μία επίδειξη δύναμης, η Μπαρτσελόνα διέλυσε 5-0 την Βαλένθια στο «Μεστάγια», έκανε το «4Χ4» στο ξεκίνημα της σεζόν και έμεινε μόνη στην κορυφή της La Liga, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την ήττα της Ρεάλ από την Μπέτις.

Οι Καταλανοί δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους γηπεδούχους και, αν ήταν πιο προσεκτικοί στην τελική προσπάθεια, θα μπορούσαν να φτάσουν σε σκορ «μαμούθ». Ο Λαμίν Γιαμάλ σκόραρε μόλις στο 6ο λεπτό και λίγο αργότερα έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα, με το γκολ όμως να ακυρώνεται από το VAR για -οριακό- οφσάιντ.

Παραταύτα, οι «μπλαουγκράνα» δεν πτοήθηκαν, διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 22΄ με τον Φερμίν Λόπεθ και στο β΄ ημίχρονο ανέβασαν ακόμη περισσότερο το δείκτη του σκορ, με γκολ του Ραφίνια στο 50΄ και του Πέδρι στο 79΄, πριν ο Γιαμάλ βάλει το... κερασάκι στην τούρτα στο 84΄.