La Liga-4η αγωνιστική: Απαιτητικές εκτός έδρας αποστολές για Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Ατλέτικο

Η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο μοναδικές ομάδες στη La Liga που έχουν κάνει το 3/3 και μπροστά στους στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της La Liga έχουν δύσκολες εκτός έδρας αποστολές.

Οι «μπλαουγκράνα» αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στο «Μεστάγια», ενώ η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δοκιμάζεται στην Ανδαλουσία κόντρα στην Μπέτις, η οποία ξεκίνησε με δύο σερί νίκες αλλά η πρώτη της ήττα ήταν βαριά με το 5-2 από τη Λεβάντε.

Απαιτητικό παιχνίδι έχει και η Ατλέτικο, που πήρε μεγάλο διπλό την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα της Σεβίλλης (3-1), με το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε να αντιμετωπίζει την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές».

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Παρασκευή (04/09)

Ρεάλ Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Σάββατο (05/09)

Αθλέτικ Μπιλμπάο–Ατλέτικο Μαδρίτης (17:15)

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ράσινγκ (19:30)

Βιγιαρεάλ-Ντεπορτίβο (22:00)

Κυριακή (06/09)

Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (17:15)

Μάλαγα-Λεβάντε (19:30)

Αλαβές-Οσασούνα (19:30)

Εσπανιόλ-Σεβίλλη (22:00)

Δευτέρα (07/09)

Χετάφε-Θέλτα (20:00)

Έλτσε-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:30)

Το πρόγραμμα της επόμενης (5ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (11/09)

Σεβίλλη-Βαλένθια (22:00)

Σάββατο (12/09)

Ράσινγκ-Αλαβές (15:00)

Οσασούνα-Εσπανιόλ (17:15

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε (19:30)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκάνο (22:00)

Κυριακή (13/09)

Θέλτα-Μάλαγα (15:00)

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα (17:15)

Χετάφε-Ντεπορτίβο (19:30)

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα (14/09)

Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (22:00)

sport-fm.gr