La Liga-4η αγωνιστική: Απαιτητικές εκτός έδρας αποστολές για Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Ατλέτικο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Απαιτητικές έξοδοι για Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Ατλέτικο Μαδρίτης στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της La Liga.
Η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης είναι οι δύο μοναδικές ομάδες στη La Liga που έχουν κάνει το 3/3 και μπροστά στους στο πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της La Liga έχουν δύσκολες εκτός έδρας αποστολές.
Οι «μπλαουγκράνα» αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στο «Μεστάγια», ενώ η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δοκιμάζεται στην Ανδαλουσία κόντρα στην Μπέτις, η οποία ξεκίνησε με δύο σερί νίκες αλλά η πρώτη της ήττα ήταν βαριά με το 5-2 από τη Λεβάντε.
Απαιτητικό παιχνίδι έχει και η Ατλέτικο, που πήρε μεγάλο διπλό την προηγούμενη αγωνιστική στην έδρα της Σεβίλλης (3-1), με το σύνολο του Ντιέγκο Σιμεόνε να αντιμετωπίζει την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές».
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Παρασκευή (04/09)
Ρεάλ Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)
Σάββατο (05/09)
Αθλέτικ Μπιλμπάο–Ατλέτικο Μαδρίτης (17:15)
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ράσινγκ (19:30)
Βιγιαρεάλ-Ντεπορτίβο (22:00)
Κυριακή (06/09)
Βαλένθια-Μπαρτσελόνα (17:15)
Μάλαγα-Λεβάντε (19:30)
Αλαβές-Οσασούνα (19:30)
Εσπανιόλ-Σεβίλλη (22:00)
Δευτέρα (07/09)
Χετάφε-Θέλτα (20:00)
Έλτσε-Ρεάλ Σοσιεδάδ (22:30)
Το πρόγραμμα της επόμενης (5ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (11/09)
Σεβίλλη-Βαλένθια (22:00)
Σάββατο (12/09)
Ράσινγκ-Αλαβές (15:00)
Οσασούνα-Εσπανιόλ (17:15
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Έλτσε (19:30)
Ρεάλ Μαδρίτης-Ράγιο Βαγιεκάνο (22:00)
Κυριακή (13/09)
Θέλτα-Μάλαγα (15:00)
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα (17:15)
Χετάφε-Ντεπορτίβο (19:30)
Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
Δευτέρα (14/09)
Βιγιαρεάλ-Ρεάλ Μπέτις (22:00)
sport-fm.gr