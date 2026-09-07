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Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο

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Υποδέχεται την Ομόνοια, γνωρίζοντας πως θα πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι

Παρά την ισοπαλία στην πρεμιέρα απέναντι στον Απόλλωνα, το πρόσημο ήταν θετικό για τον Άρη.

Οι πολλές αλλαγές στο ρόστερ, με την αποχώρηση παικτών που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στο «μεγάλωμα» της «ελαφράς ταξιαρχίας», είχαν δημιουργήσει ένα ερωτηματικό. Απόψε (20:00) έχει ακόμα μία δύσκολη αποστολή μπροστά του ο Άρης, αφού υποδέχεται την Ομόνοια, γνωρίζοντας πως θα πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι για να μπορέσει να κερδίσει τους περσινούς πρωταθλητές. Κάτι που έχει να πράξει εδώ και εφτά ματς (τρεις ήττες, τέσσερις ισοπαλίες), με την τελευταία επιτυχία να καταγράφεται τον Οκτώβριο του 2024 (2-0).

Πάντως, με ενδεχόμενη νίκη θα στείλει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση. Ότι, δηλαδή, «χτίστηκε» για να πρωταγωνιστήσει μέσα από μια φουρνιά παικτών νεαρής ηλικίας, με μπόλικο ενθουσιασμό. Αναμφίβολα δεν μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ως φαβορί, όμως το συγκρότημα του Άρτζομ Ράτζκοφ θα επιδιώξει μέσα στην έδρα του να γίνει το… αφεντικό και κλειδί θα αποτελέσει ένα γκολ στο ξεκίνημα του ματς.

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