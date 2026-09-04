Ηρωική νίκη για τη Μπέτις, έκανε τη ζημιά στη Ρεάλ

Η Μπέτις έκανε τη μεγάλη έκπληξη και υποχρέωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην πρώτη της ήττα στη φετινή LaLiga, επικρατώντας με 1-0 στο «Καρτούχα» σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ για την 4η αγωνιστική της LaLiga!

Η ομάδα του Μανουέλ Πελεγκρίνι παρουσιάστηκε εξαιρετικά ανταγωνιστική και έβαλε δύσκολα στη Ρεάλ από τα πρώτα λεπτά, έχοντας μάλιστα σημαντικές στιγμές για να ανοίξει το σκορ. Από την άλλη, η «Βασίλισσα» είχε τις δικές της μεγάλες ευκαιρίες, με τον Βινίσιους να σημαδεύει το δοκάρι στο 15’, ενώ ο Άλβαρο Βάγιες πραγματοποίησε εντυπωσιακές επεμβάσεις.

Η λύση για τους γηπεδούχους ήρθε στο 81ο λεπτό. Ο Τρόι Πάροτ εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση μέσα στην περιοχή της Ρεάλ, πήρε το ριμπάουντ από δύσκολη απόκρουση του Τιμπό Κουρτουά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, προκαλώντας πανζουρλισμό στις εξέδρες.

Η Ρεάλ προσπάθησε να απαντήσει άμεσα και στο 87’ έφτασε στην ισοφάριση με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Κάρλος Εσπί, όμως το γκολ δεν μέτρησε μετά την παρέμβαση του VAR, καθώς διαπιστώθηκε οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Στο φινάλε, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε τεράστια ευκαιρία να φέρει το παιχνίδι στα ίσα, όταν ο Νάταν ανέτρεψε αντίπαλο με δυνατό μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι στο 90+3’. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Άλβαρο Βάγιες απογειώθηκε στη δεξιά του γωνία και πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, κρατώντας το 1-0 για την Μπέτις μέχρι το φινάλε!

sport-fm.gr