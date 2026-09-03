Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για διακίνηση πορνογραφικού υλικού o Ασένθιο

Ο Ραούλ Ασένθιο απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση διακίνησης βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου με τη συμμετοχή ανηλίκου, για την οποία είχε κατηγορηθεί τον Ιούνιο του 2023.

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, τα θύματα δήλωσαν επίσημα ότι αποσύρουν τις αιτιάσεις τους, επιβεβαιώνοντας πως δεν διατηρούν καμία απαίτηση απέναντι στον ποδοσφαιριστή και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην όλη υπόθεση. Κατόπιν αυτού, το δικαστήριο απέσυρε οριστικά τις κατηγορίες που βάρυναν μόνο τον Ασένθιο.

Αντίθετα, για τους υπόλοιπους τρεις πρώην συμπαίκτες του στην ακαδημία της Βασίλισσας, η δίωξη για τη διακίνηση του συγκεκριμένου παραμένει κανονικά ενεργή.

Αυτό το δεν είναι το μοναδικό... μέτωπο που έχει ανοίξει ο μπακ της Ρεάλ, καθώς πριν λίγα εικοσιτετράωρα απασχόλησε τις ισπανικές αρχές και για τροχαία παράβαση στην Γκραν Κανάρια, όπου εντοπίστηκε να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα υπό την επήρεια αλκοόλ.

Για εκείνον μίλησε και ο Ζοζέ Μουρίνιο, που δήλωσε πως δεν επικροτεί σε καμία περίπτωση τη συμπεριφορά του παίκτη του, καθώς εκπροσωπεί τον σύλλογο και οι εξωαγωνιστικές του ενέργειες μπορεί να αμαυρώνουν την εικόνα της ομάδας.

gazzetta.gr