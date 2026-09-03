Μουρίνιο: «Η La Liga δεν θα είναι εύκολη – Η Ατλέτικο είναι διεκδικήτρια»

Η Νέα σεζόν της La Liga αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν αποκλείει την παρουσία της Ατλέτικο Μαδρίτης στη μάχη για την κορυφή.

Ο Πορογάλος τεχνικός στάθηκε στη δυναμική των «ροχιμπλάνκος» και εκτίμησε πως, ακόμη κι αν δεν το εκφράζουν δημόσια, μέσα στην ομάδα υπάρχει η πεποίθηση ότι μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο.

«Η La Liga δεν θα είναι εύκολη. Νομίζω ότι και η Ατλέτικο Μαδρίτης θα είναι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.

Παράλληλα, πρόσθεσε: «Ακόμη κι αν δεν το λένε δημόσια, θα αισθάνονται ότι μπορούν. Για μένα, είναι επίσης διεκδικητές».

sdna.gr