Μουρίνιο: «Η La Liga δεν θα είναι εύκολη – Η Ατλέτικο είναι διεκδικήτρια»
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Ζοσέ Μουρίνιο έβαλε στο κάδρο των διεκδικητών της La Liga την Ατλέτικο Μαδρίτης, τονίζοντας πως η υπόθεση… πρωτάθλημα δεν θα είναι εύκολη, αλλά ούτε υπόθεση για δύο.
Η Νέα σεζόν της La Liga αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν αποκλείει την παρουσία της Ατλέτικο Μαδρίτης στη μάχη για την κορυφή.
Ο Πορογάλος τεχνικός στάθηκε στη δυναμική των «ροχιμπλάνκος» και εκτίμησε πως, ακόμη κι αν δεν το εκφράζουν δημόσια, μέσα στην ομάδα υπάρχει η πεποίθηση ότι μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο.
«Η La Liga δεν θα είναι εύκολη. Νομίζω ότι και η Ατλέτικο Μαδρίτης θα είναι εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.
Παράλληλα, πρόσθεσε: «Ακόμη κι αν δεν το λένε δημόσια, θα αισθάνονται ότι μπορούν. Για μένα, είναι επίσης διεκδικητές».
sdna.gr