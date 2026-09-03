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Έμεινε εκτός προπόνησης, γιατί νόμιζε ότι θα πάει στη Μάντσεστερ Σίτι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κόντι Χάκπο, έφτασε ένα βήμα μακριά από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Ολλανδό να έχει συμφωνήσει με την ομάδα.

Η Λίβερπουλ δεν είχε θέμα, αλλά έπρεπε να βρει τον αντικαταστάτη του. Αυτό όμως δεν έγινε, με αποτέλεσμα να παραμείνει κάτοικος «Άνφιλντ». Οι «πολίτες» δεν πτοήθηκαν και βρήκαν αμέσως την επόμενη λύση, κάνοντας δικό τους, τον Εντιαγέ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Η Λίβερπουλ δεν άφησε τον Κόντι Χάκπο να φύγει για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς δε βρήκε ποτέ, το back – up του. Η ομάδα του Μαρέσκα είχε συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή, μάλιστα εκείνος, δεν έκανε και προπόνηση με τους «reds», όμως εν τέλει, η κίνηση δεν έγινε ποτέ. Αντ’ αυτού, αποκτήθηκε ο Εντιαγέ!

Συγκεκριμένα λοιπόν, ο Ολλανδός εξτρέμ έμεινε εκτός προπόνησης τη Δευτέρα το πρωί, περιμένοντας τη μετακίνησή του στη Μάντσεστερ Σίτι. Το απόγευμα όμως, ενημερώθηκε από τη Λίβερπουλ, ότι δεν πρόκειται να πουληθεί, καθώς δεν έχει βρεθεί ο αντικαταστάτης του, κάτι το οποίο δε θα προλάβαιναν να κάνουν οι «reds» την τελευταία μέρα.

Για τον λόγο αυτό, η Σίτι στράφηκε εκπληκτικά γρήγορα στον Ιλιμάν Εντιαγέ, με τον οποίον συμφώνησε σχεδόν αμέσως, παίρνοντάς τον μέσα από τα χέρια της Τότεναμ!

england365.gr 

Κατηγορίες

Premier League

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