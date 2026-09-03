Πάει για «ΜΠΑΜ» με Μπακασέτα ο ΑΠΟΕΛ!

Τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος έχει βάλει στο στόχαστρό του ο Ζήσης Βρύζας.

Περιζήτητος στην Κύπρο ο Τάσος Μπακασέτας ο οποίος απασχολεί έντονα τον ΑΠΟΕΛ που ψάχνει ενίσχυση μεσοεπιθετικά.

Ο Μπακασέτας θυμίζουμε δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό και εδώ και καιρό ψάχνει την κατάλληλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Μάλιστα το προηγούμενο διάστημα απασχόλησε έντονα την Ομόνοια.

Πλέον, προκύπτουν νέα δεδομένα με τον ΑΠΟΕΛ να μπαίνει στο κόλπο της απόκτησής του.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται οριστικές εξελίξεις την ώρα που πληροφορίες αναφέρουν πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είναι «ζεστός» για να συνεχίσει την καριέρα του στους γαλαζοκίτρινους.