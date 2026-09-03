Sport24.gr: «Ο Μπακασέτας θα παίξει στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ»

Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος βρίσκεται στο στόχαστρο του ΑΠΟΕΛ με τον Ζήση Βρύζα να παλεύει για να ολοκληρώσει ένα ομολογουμένως τεράστιο «μπαμ» για τους γαλαζοκίτρινους.

Την ίδια ώρα το sport24.gr επιβεβαιώνει τις εν λόγω πληροφορίες με τον ρεπόρτερ του ΠΑΟ, Λάμπρο Μπαλάφα να σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ο Μπακασέτας θα παίξει στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ. Προχωρημένες οι συζητήσεις, ο Παναθηναϊκός δεν είναι εμπόδιο και ο παίκτης είναι ανοιχτός και έχει κάνει σημαντικές επαφές, οι οποίες είναι προχωρημένες. Νομίζω μέχρι αύριο-μεθαύριο θα κλείσει αυτή η υπόθεση, αν θα στραβ΄σει δεν ξέρω αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Μπακασέτας οδεύει προς ΑΠΟΕΛ και Κύπρο»