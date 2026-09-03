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Μόντριτς: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι μου, θέλω να γυρίσω και να ζήσω εκεί»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο θρυλικός Κροάτης μέσος μίλησε για τη νοσταλγία που αισθάνεται για τα χρόνια που έζησε στη Βασίλισσα

Ο Λούκα Μόντριτς μπορεί πλέον να αγωνίζεται στη Μίλαν, ωστόσο η αγάπη του για τη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει ανεξίτηλη. Αυτό το επιβεβαίωσε στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε Marca, όπου εξέφρασε παράλληλα την έντονη επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στον σύλλογο και στην ισπανική πρωτεύουσα.

Ο θρυλικός Κροάτης μέσος μίλησε για τη νοσταλγία που αισθάνεται για τα χρόνια που έζησε στη Βασίλισσα, την οποία θέλει κάποια στιγμή να υπηρετήσει κι από ένα διαφορετικό πόστο.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που μπορεί να το εκπληρώσει μιας και ο Φλορεντίνο Πέρεθ σχεδιάζει ήδη να του προσφέρει συμβουλευτικό ρόλο μετά την απόσυρσή του από τη δράση.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι μου και θα λάτρευα να επιστρέψω. Είμαι μαδριδίστα τώρα και για πάντα. Είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος στον κόσμο. Η Μαδρίτη μου έδωσε τα πάντα. Θέλω να επιστρέψω και να είμαι χρήσιμος, να βοηθήσω τη Μαδρίτη. Δεν θέλω να εργαστώ στη Ρεάλ Μαδρίτης, θέλω να εργαστώ για τη Ρεάλ Μαδρίτης, όπως είπε ο Μουρίνιο. Δεν θέλω να γυρίσω στη Μαδρίτη απλώς για να είμαι εκεί, αλλά για να εργαστώ και να είμαι χρήσιμος! Η Μαδρίτη είναι η πόλη μου. Η Ρεάλ Μαδρίτης μου έδωσε τα πάντα και μου προσέφερε τόσα πολλά. Πρόθεσή μου είναι να επιστρέψω στη Μαδρίτη και να ζήσω εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο Μόντριτς για το δέσιμό του με τη Ρεάλ.

gazzetta.gr

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