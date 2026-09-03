Δυσκολεύει του Τόσιτς

Δύσκολα θα μπορέσει να βοηθήσει την Ανόρθωση στον αγώνα του Σαββάτου (05/09, 19:00), απέναντι στον Απόλλωνα, ο Τόσιτς.

Οι πιθανότητες για τον 29χρονο Σέρβο αμυντικό, ο οποίος έμεινε εκτός της πρεμιέρας λόγω ενοχλήσεων, δεν είναι υπέρ του και θα φανεί εάν θα προλάβει τουλάχιστον την αποστολή.

Από εκεί και πέρα, ο Αρτυματάς χρειάζεται κι άλλο χρόνο, ο Φαν Νιφ θα εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του ελέω της κόκκινης, ενώ ο Στέφανος Χαραλάμπους προπονείται κανονικά και εναπόκειται στον προπονητή, Νέστορ Ελ Μαέστρο, να κρίνει εάν είναι έτοιμος να βοηθήσει.