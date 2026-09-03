Έτοιμος για το ντεμπούτο του με τη Λίβερπουλ ο Μπαρκολά
ΓΗΠΕΔΟ
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Λίγες μόλις ημέρες μετά την οριστικοποίηση της μεταγραφής του στη Λίβερπουλ, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά είναι έτοιμος να κάνει το ντεμπούτο του με τους «κόκκινους» στο αυριανό (4/9) παιχνίδι με την Ίπσουιτς, για την 3η αγωνιστική της Premier League.
«Δούλεψε καλά μαζί μας και, αν πάνε όλα καλά στη σημερινή προπόνηση, θα είναι διαθέσιμος αύριο» δήλωσε ο Άντονι Ιραόλα για τον Γάλλο επιθετικό, που αποκτήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν αντί ποσού που μπορεί να φτάσει τα 144 εκατ. ευρώ και έγινε η δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Λίβερπουλ, μετά από εκείνη του Αλεξάντερ Ίσακ από τη Νιούκαστλ.
«Ήταν προτεραιότητά μας να αποκτήσουμε έναν πολύ-πολύ καλό ποδοσφαιριστή για αυτή τη θέση και νομίζω ότι ήρθε με τη σωστή νοοτροπία. Αντιλήφθηκα ότι ήθελε πραγματικά τη Λίβερπουλ. Ήθελε απλά να έρθει εδώ και αυτό είναι ένα καλό πρώτο σημάδι» ανέφερε ακόμη ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος από τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας και κατέληξε: «Τώρα ξέρω τι έχουμε. Υπάρχει πολλή ποιότητα σε αυτή την ομάδα. Τώρα εξαρτάται από εμάς, τους ποδοσφαιριστές και εμένα, να εξελίξουμε αυτό που έχουμε».
sdna.gr