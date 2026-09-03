Τέλος τα εισιτήρια της Ανόρθωσης για «Alphamega»

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της Ανόρθωσης για τον εκτός έδρας αγώνα του Σαββάτου (5/9, 19:00) με τον Απόλλωνα στο στάδιο «Alphamega» για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ομάδα της Αμμοχώστου ανακοίνωσε για το sold out, ευχαριστώντας τον κόσμο της για τη στήριξή του.

«Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει ότι τα εισιτήρια που αναλογούσαν στους φιλάθλους μας για τον αγώνα πρωταθλήματος (2η αγωνιστική) απέναντι στον Απόλλωνα (Σάββατο 05/09, 19:00, Στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ») έχουν εξαντληθεί.Ευχαριστούμε τον περήφανο κόσμο της Ανόρθωσης για την αφοσίωση και τη διαρκή στήριξή του».

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ενημερώνει ότι τα εισιτήρια που αναλογούσαν στους φιλάθλους μας για τον αγώνα πρωταθλήματος (2η αγωνιστική) απέναντι στον Απόλλωνα (Σάββατο 05/09, 19:00, Στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ») έχουν εξαντληθεί. Ευχαριστούμε τον περήφανο κόσμο της Ανόρθωσης για την αφοσίωση και τη διαρκή στήριξή του.