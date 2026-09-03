ΒΙΝΤΕΟ: Πορώνει τον κόσμο του ο Απόλλωνας

Προετοιμάζεται για το εντός έδρας ντέρμπι με την Ανόρθωση ο Απόλλωνας.

Η ομάδα της Λεμεσού δημοσίευσε το πιο κάτω βίντεο, μέσω του οποίου καλεί τον κόσμο να δώσει το παρών του στο «Άλφαμεγα Stadium» το βράδυ του Σαββάτου (05/09, 19:00).

Αναλυτικά: «Κάποια μέρη είναι διαφορετικά όταν είμαστε μαζί.

Ο χώρος μας. Οι άνθρωποί μας. Το σπίτι μας.

Παίρνουμε θέση στην εξέδρα για το πρώτο μας εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν και δίνουμε τον δικό μας παλμό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό!».