Χάλκινο μετάλλιο για τη Θεοδοσία Γιαμούκη στο Καράτε – Σημαντικές παρουσίες σε Στίβο και Ιστιοπλοΐα

Το χάλκινο μετάλλιο της Θεοδοσίας Γιαμούκη στο Καράτε αποτέλεσε σημαντικό σημείο αναφοράς την τελευταία ημέρα αγωνιστικής δράσης των αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Κύπρια αθλήτρια, στην κατηγορία +68kg του Kumite, έδειξε χαρακτήρα και αντέδρασε με τον καλύτερο τρόπο μετά τον αποκλεισμό της σε αγώνα στον οποίο προηγείτο, όταν πάτησε εκτός Τατάμι. Μέσω του ρεπεσάζ έφτασε στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο, όπου επικράτησε με 4-0 της Stefani Kresic από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ανέβηκε στο βάθρο.

Σημαντικές ήταν και οι παρουσίες των Κυπρίων αθλητών στον Στίβο και την Ιστιοπλοΐα. Ο Γρηγόρης Νικολάου κατέλαβε την 4η θέση στον τελικό του Τριπλούν με άλμα στα 16.03μ., ενώ ο Δημήτρης Χριστοφή ήταν 5ος στο Επί Κοντώ με 5.15μ. Στην Ιστιοπλοΐα, η Ανδριανή Γεωργίου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 4η θέση της ILCA 6, ενώ η Νατάσα Λάππα πραγματοποίησε την καλύτερη ημέρα της και ανέβηκε στην 6η θέση του iQFoil.

Αναλυτικά οι συμμετοχές :

Χάλκινη η Θεοδοσία Γιαμούκη στο Καράτε – 5η θέση για τον Λοΐζο Βασιλείου

Το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία +68kg του Kumite κατέκτησε η Θεοδοσία Γιαμούκη, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική επιτυχία στην κυπριακή παρουσία στους Μεσογειακούς Αγώνες. Η Κύπρια αθλήτρια επικράτησε αρχικά με 1-0 της Ana Rita Ferreira de Oliveira, ενώ στον αγώνα που ακολούθησε βρέθηκε να προηγείται και πάλι, όμως αποκλείστηκε όταν πάτησε εκτός Τατάμι.

Η Γιαμούκη συνέχισε μέσω του ρεπεσάζ και στον καθοριστικό αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, επικρατώντας με 4-0 της Stefani Kresic από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλοπάτι του βάθρου.

Στην κατηγορία -84kg, ο Λοΐζος Βασιλείου επικράτησε με 3-1 του Κωνσταντίνου Μαστρογιάννη στο ρεπεσάζ, όμως στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο ηττήθηκε με 0-8 από τον Youssef Emad Mahmoud Abdelhameed, καταλαμβάνοντας την 5η θέση. Ο Αλέξανδρος Μιχαήλ, στην κατηγορία +84kg, ηττήθηκε στον πρώτο του αγώνα με 0-4 από τον Anes Bostandzic.

Στίβος: 4η θέση για τον Γρηγόρη Νικολάου στο Τριπλούν – 5ος ο Δημήτρης Χριστοφή στο Επί Κοντώ

Την 4η θέση στον τελικό του Τριπλούν κατέλαβε ο Γρηγόρης Νικολάου, με καλύτερο άλμα στα 16.03μ., σε έναν αγώνα όπου παρέμεινε μέχρι το τέλος κοντά στις θέσεις του βάθρου. Ο Κύπριος αθλητής είχε ακόμη ένα άλμα στα 15.85μ. και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στην 4η θέση μεταξύ έξι αθλητών, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστική του παρουσία σε μια απαιτητική διοργάνωση. Στο ίδιο αγώνισμα ο Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν δεν κατάφερε να βρει τον ρυθμό που θα του επέτρεπε να διεκδικήσει καλύτερη θέση και περιορίστηκε στα 14.95μ., καταλαμβάνοντας την 6η θέση.

Στο Επί Κοντώ, ο Δημήτρης Χριστοφή πέρασε τα 5.15μ. και κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό. Επιχείρησε στη συνέχεια να ξεπεράσει τα 5.30μ., χωρίς όμως να τα καταφέρει, ολοκληρώνοντας μια αξιόλογη παρουσία. Ο Χρήστος Ταμανής δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού.

Η Μαρίνα Χατζηκώστα, στη Δισκοβολία, είχε καλύτερη βολή στα 52.10μ. και κατέλαβε την 8η θέση, σε έναν τελικό όπου επίσης δεν κατάφερε να βρει τον ρυθμό που θα επιθυμούσε αφού όλες οι υπόλοιπες προσπάθειες της, ήταν άκυρες.

Ιστιοπλοΐα: 4η θέση για την Ανδριανή Γεωργίου – Ανέβηκε στην 6η θέση η Νατάσα Λάππα

Με την 4η θέση στην κατηγορία ILCA 6 ολοκλήρωσε την παρουσία της η Ανδριανή Γεωργίου, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική προσπάθεια με στόχο το χάλκινο μετάλλιο. Από την πρώτη κούρσα μέχρι και την ολοκλήρωση των αγώνων, η Κύπρια ιστιοπλόος παρέμεινε στη διεκδίκηση μιας θέσης στο βάθρο, έχοντας σταθερά ανταγωνιστική παρουσία. Στις δύο τελευταίες ημέρες, ωστόσο, η εμπειρία των αθλητριών που την ξεπέρασαν, με σημαντικές παραστάσεις σε αγώνες παγκόσμιου επιπέδου, έκανε τη διαφορά. Η 4η θέση σε σύνολο 19 αθλητριών αποτελεί σημαντική επιτυχία, ενώ η Γεωργίου αποκόμισε πολύτιμες εμπειρίες για τη συνέχεια της πορείας της. Στην ίδια κατηγορία, η Μαριλένα Μακρή κατέλαβε την 9η θέση.

Στο ILCA 7, ο Αιμίλιος Ποέρος τερμάτισε 10ος και ο Ερρίκος Καρατζής 13ος.

Στο iQFoil, ο Ιάκωβος Χριστοφίδης κατέλαβε την 9η θέση, ενώ η Νατάσα Λάππα πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της την τελευταία ημέρα, με αποτελέσματα που της επέτρεψαν να ανέβει στην 6η θέση της τελικής κατάταξης.

Αποτελέσματα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου :

ΚΑΡΑΤΕ / Wojtyla Sport Hall

-84Kg Kumite (Α) «16 Λοΐζος Βασιλείου Vs M.A.Mohamed Abudabous (LBA) 1-3 (1Υ – 1Ι)

-84Kg Kumite (Α) Repechage Λοΐζος Βασιλείου Vs Κωνσταντίνος Μαστρογιάννης (GRE) 3-1 (1Υ, 1W – 1Y)

-84Kg Kumite (Α) Χάλκινο Μετάλλιο Λοΐζος Βασιλείου Vs Youssef Emad Mahmoud Abdelhameed BA 0-8 (3Υ, 1W, 1I) 5η Θέση

+84Kg Kumite «16» (A) Αλέξανδρος Μιχαήλ Vs Anes Bostandzic (BIH) 0-4 (0 - 1Υ,1Ι)

+68Kg Kumite «8» (Γ) Θεοδοσία Γιαμούκη Vs Ana Rita Ferreira de Oliveira 1-0 (1Y – 0, Hansoku)

68Kg Kumite Repechage (Γ) Θεοδοσία Γιαμούκη Vs Stefani Kresic (BIH) 4-0 (4Y – 0) ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ

ΣΤΙΒΟΣ / Salinella - G.Valente

Επί Κοντώ (Α) Τελικός Δημήτρης Χριστοφή 5.15μ. (5.00(x,ο), 5.10(o), 5.30 (x, x, x) 5ος /9

Επί Κοντώ (Α) Τελικός Χρήστος Ταμάνης DNS 9 συμμ.

Τριπλούν (Α) Τελικός Γρηγόρης Νικολάου (x, 15.62, 16.03, x, 14.40, 15.85) 4ος /6

Τριπλούν (Α) Τελικός Αντρανίκ Σαρκίς Αστζιάν 14.95μ. (14.95, x, x, x, x, -) 6ος /6

Δισκοβολία (Γ) Τελικός Μαρίνα Χατζηκώστα (x, x, 52.10, x, x, x) 8η /9

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ / Torpediniere Center

ILCA7 (Α) Αιμίλιος Ποέρος (12, 8, 10, 2, 16, 13, 5, 15, 15, 14,6) total 116 net 100 10η θέση /19

ILCA7 (Α) Ερρίκος Καρατζής (11, 12, 18, 8, 8,18, 18, 13, 11, 16, 4) total 132 net 114 13η θέση/19

ΙLCA6 (Γ) Ανδριανή Γεωργίου (4, 1, 7, 2, 3, 18, 8, 8, 10, 10, 12) total 83, net 65 4η θέση /19

ΙLCA6 (Γ) Μαριλένα Μακρή (6, 12, 2, 17, 6, 2, 20 UFD, 14, 4, 9, 10) total 102 net 82 9η θέση /19

iQFoil (A) Ιάκωβος Χριστοφίδης (9, 8, 12, DNF, 7, 6, 8, 10, 7, 8, 7, 10, 10, 13 BFD, 13BFD) total 141 net 115 9η θέση /12

iQFoil (A) Νατάσσα Λάππα (3, 9, 7, 6, DNF, 8, 6, 3, DNF, 4, 4, 6, 2,1) total 81, net 59 6η θέση /10

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την Petrolina (GOLD Partner), την MEDOCHEMIE (Silver Partner) και την DELOITTE (Professional Services Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Της Ελένης Κουκουμά – Απεσταλμένη Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής